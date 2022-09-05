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Sivasspor’un UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı!

Son dakika haberleri... Demir Grup Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu belirlendi. Yiğidolar'da Emre Satılmış, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter ve Armin Derlek kadroda kendilerine yer bulamadı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 17:51
Sivasspor’un UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı!

DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu netleşti. Kadroda, Emre Satılmış, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter ve Armin Derlek yer almadı.

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu belli oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, Emre Satılmış, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter ve Armin Derlek yer almadı.

Kırmızı-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında mücadele edecek kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural

Savunma: Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa

Orta saha: Diaa Sabia, Charis Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Kader Keita, Hakan Arslan

Forvet: Max Gradel, Mustapha Yatabare, Clinton N'Jie, Karol Angielski, Ahmed Musa, Leke James

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