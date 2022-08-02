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Sivasspor'un play-off turundaki muhtemel rakiplerini tanıyalım

Ziraat Türkiye Kupası galibi Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda katılmaya hak kazanmıştı. Yiğidolar, Malmö FF (İsveç)/F91 Dudelange (Lüksemburg) eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. Temsilcimiz ilk maçını deplasmanda oynayacak. Sivasspor'un muhtemel rakiplerini yakından tanıyalım...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 15:04
Sivasspor'un play-off turundaki muhtemel rakiplerini tanıyalım

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda Malmö FF (İsveç)/F91 Dudelange (Lüksemburg) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Yiğidoların rakiplerini yakından tanıyalım...

MALMÖ

Malmö FF, İsveç'in Malmö şehrinde 1910'da kurulmuş olan bir futbol kulübüdür. Renkleri mavi ve beyazdır.

22 İsveç Lig Şampiyonluğu, 14 Kupa Şampiyonluğunun yanı sıra bir de Avrupa Kupası finali oynama başarısı vardır.

IFK Göteborg ve AIK ile birlikte toplam 43 lig şampiyonluğunu paylaşmış durumdadır ve İsveç Futbol Kulüplerinin Üç Büyükler'i olarak adlandırılır. 1979 yılında Nottingham Forest ile oynadığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali ile bunu başaran tek İsveç kulübü olmuştur.

Eski MFF oyuncuları Martin Dahlin, Stefan Schwarz, Patrik Andersson ve Zlatan Ibrahimovic vb. hem milli takımı hem de Avrupa'nın Ajax, Arsenal, FC Barcelona, Bayern Münih, Benfica, Juventus ve Roma gibi büyük kulüplerini temsil etmişlerdir.

F91 DUDELANGE

Lüksemburg Ligi'nde 16 kez şampiyon oldu.

Dudelange'nin (Diddeleng) en pahalı oyuncusu 250 bin euro değerindeki Sırp asıllı Lüksemburg'lu orta saha Dejvid Sinani.

Sinani aynı zamanda Dudelange'nin (Diddeleng) geçen sezon en golcü ismi olmuştu. 29 yaşındakl futbolcu forma giydiği 33 maçta 20 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon liginde şampiyon olan Dudelange (Diddeleng), Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ermeni ekibi Pyunik'e elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne düşmüştü.

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