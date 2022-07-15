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Sivasspor Morutan'ı istiyor

Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında A Spor'a konuştu. Çalımbay, "Galatasaray'dan Morutan için kiralık talebimiz oldu birkaç gün içinde belli olacak. Rize'nin istediği Yatabare bizim için çok önemli bir lider. Bizimle devam edecek" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Sivasspor Morutan'ı istiyor
Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında A Spor'a konuştu. Çalımbay, "Galatasaray'dan Morutan için kiralık talebimiz oldu birkaç gün içinde belli olacak. Rize'nin istediği Yatabare bizim için çok önemli bir lider. Bizimle devam edecek" dedi.
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