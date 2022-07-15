Sivasspor Morutan'ı istiyor

Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında A Spor'a konuştu. Çalımbay, "Galatasaray'dan Morutan için kiralık talebimiz oldu birkaç gün içinde belli olacak. Rize'nin istediği Yatabare bizim için çok önemli bir lider. Bizimle devam edecek" dedi.
Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında A Spor'a konuştu. Çalımbay, "Galatasaray'dan Morutan için kiralık talebimiz oldu birkaç gün içinde belli olacak. Rize'nin istediği Yatabare bizim için çok önemli bir lider. Bizimle devam edecek" dedi.