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Hedefimiz üst sıralar

Çalımbay ayrıca yeni sezonda ligin çok zor geçeceğini ve hedeflerinin üst sıralarda yer almak olduğunu aktararak şunları söyledi: Takımlar iyi transferler yapıyor. Hedefimiz üst sıralar. Üç senedir takımı Avrupa’ya götürüyoruz. Play-off’ları geçtiğimizde gruplara kalacağız. Bu çok büyük bir avantaj. Kulübümüz iyi de para alacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Hedefimiz üst sıralar

Çalımbay ayrıca yeni sezonda ligin çok zor geçeceğini ve hedeflerinin üst sıralarda yer almak olduğunu aktararak şunları söyledi: Takımlar iyi transferler yapıyor. Hedefimiz üst sıralar. Üç senedir takımı Avrupa'ya götürüyoruz. Play-off'ları geçtiğimizde gruplara kalacağız. Bu çok büyük bir avantaj. Kulübümüz iyi de para alacak.

TRANSFERLER HEMEN YETİŞMELİ'

Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay, transferlerin bir an önce yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Çalımbay, "Tek sıkıntımız transfer. Yönetimimiz uğraşıyor. Listeyi verdim. Gidenlerin yerini mutlak doldurmamız gerekiyor. Hem Süper Kupa önemli hem play-off gruplara kalmak adına çok çok önemli" dedi.

YİĞİDOLAR AVUSTURYA'DA

Sivas, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Avusturya'ya giderek kamp çalışmalarına başladı. Sivasspor kamp sürecinde, 20 Temmuz'da Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas, 22 Temmuz'da Çekya takımı Olomouc ve 25 Temmuz'da BAE'den Sharjah ile hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-beyazlılar, 26 Temmuz'a kadar Avusturya'da kalacak.

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