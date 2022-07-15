Charis Charisis Sivasspor'a yakın!

Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer hız verdi. Yiğidoların, Atromitos forması giyen orta saha Charis Charisis'le el sıkıştığı öğrenildi. Kırmızı-beyazlılar, 27 yaşındaki maestroyu, 2. etap Avusturya kampı öncesi kadrosuna katmanın peşinde. Charisis'le önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı bildirildi. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli dinamo, kariyerinde 196 maça çıkarken, 4 gol attı. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 23 karşılaşmada boy gösterdi.