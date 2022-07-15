Haberler Sivasspor Charis Charisis Sivasspor'a yakın!

Charis Charisis Sivasspor'a yakın!

Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer hız verdi. Yiğidoların, Atromitos forması giyen orta saha Charis Charisis'le el sıkıştığı öğrenildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Charis Charisis Sivasspor'a yakın!
Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer hız verdi. Yiğidoların, Atromitos forması giyen orta saha Charis Charisis'le el sıkıştığı öğrenildi. Kırmızı-beyazlılar, 27 yaşındaki maestroyu, 2. etap Avusturya kampı öncesi kadrosuna katmanın peşinde. Charisis'le önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı bildirildi. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli dinamo, kariyerinde 196 maça çıkarken, 4 gol attı. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 23 karşılaşmada boy gösterdi.
DİĞER
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da çok ünlü! Tuba Büyüküstün'ün ikizleri bakın kime benziyorlar!
Bodrum'a veda eden Çağla Şıkel tatil ekonomisi yaptı! Akşam yemeğini de kendisi pişiriyor
G.Saray da istiyordu! Fırtına'dan Denayer hamlesi
Ismael o isme hayran kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor Morutan'ı istiyor
Çalımbay'dan G.Saraylı futbolcu için transfer itirafı!
15 TEMMUZ TATİL Mİ? 15 Temmuz resmi tatil m? 15 Temmuz mesai var mı?
Twitter çöktü mü? Twitter neden çöktü?
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına galibiyetle başladı! | Özeti izleyin Fırtına galibiyetle başladı! | Özeti izleyin 00:26
F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! F.Bahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor! 00:22
Buruk 'acil alınmalı' dedi! Yönetim gaza bastı Buruk 'acil alınmalı' dedi! Yönetim gaza bastı 00:17
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 00:17
Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! Kanarya'da genç futbolcu ile yollar resmen ayrıldı! 00:17
Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! Beşiktaş genç futbolcunun transferinde sona geldi! 00:15
Daha Eski
F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... 00:15
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 00:15
Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... 00:15
Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... 00:15
Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! 00:15
Welinton'dan Sergen Yalçın itirafı! Welinton'dan Sergen Yalçın itirafı! 00:15