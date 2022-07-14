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TRANSFER HABERLERİ | Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan transfer itirafı! "Galatasaray'dan haber bekliyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Olimpiu Morutan'ı kiralamak istediklerini dile getirdi. İşte o açıklamanın detayları...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 19:22 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 19:25
TRANSFER HABERLERİ | Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan transfer itirafı! "Galatasaray'dan haber bekliyoruz"

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuştu.

Çalımbay'ın açıklamalarındans satır başları şu şekilde:

Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu, Galatasaray'dan haber bekliyoruz.

Fenerbahçe'de forma giyen Novak inanılmaz bir profesyonel ancak o bölgede Uğur ve Ziya var yoksa Novak çok beğendiğim futbolcu.

Beşiktaş Güven Yalçın ile sözlesme uzatsaydı kiralık olarak teklif yapacaktık.

Trabzonspor'un Hakan Arslan için bir teklifi olmadı zaten 8 oyuncu ile yollarımızı ayırdık en az 3 transfer daha yapacağız lig ve Avrupa için bu önemli.

Yatabare Rizespor iddiası üzerine konuşan Çalımbay, "Bizim için çok önemli bir lider bizin sözleşmeli futbolcumuz bizimle devam edecek." diyerek sözlerini noktaladı.

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