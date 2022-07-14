TRANSFER HABERLERİ | Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan transfer itirafı! "Galatasaray'dan haber bekliyoruz"

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a konuştu.

Çalımbay'ın açıklamalarındans satır başları şu şekilde:

Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu, Galatasaray'dan haber bekliyoruz.

Fenerbahçe'de forma giyen Novak inanılmaz bir profesyonel ancak o bölgede Uğur ve Ziya var yoksa Novak çok beğendiğim futbolcu.

Beşiktaş Güven Yalçın ile sözlesme uzatsaydı kiralık olarak teklif yapacaktık.

Trabzonspor'un Hakan Arslan için bir teklifi olmadı zaten 8 oyuncu ile yollarımızı ayırdık en az 3 transfer daha yapacağız lig ve Avrupa için bu önemli.

Yatabare Rizespor iddiası üzerine konuşan Çalımbay, "Bizim için çok önemli bir lider bizin sözleşmeli futbolcumuz bizimle devam edecek." diyerek sözlerini noktaladı.