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Komşu’dan dinamo

Sivasspor, Yunanistan’da PAOK’ta oynayan Avusturyalı orta saha Schwab’ı transfer etmek için Panathinaikos’la yarışıyor

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Komşu’dan dinamo
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da hedef büyüten Yiğidolar, orta saha için rotasını Yunanistan'a çevirdi. Kırmızıbeyazlıların, PAOK'un 31 yaşındaki Avusturyalı orta sahası Stefan Schwab'la ilgilendiği öğrenildi. Bir başka Yunan takımı Panathinaikos'un da tecrübeli dinamonun peşinde olduğu bildirilirken, son kararı PAOK başkanının vereceği kaydedildi. Schwab, geçtiğimiz sezon forma giydiği 51 karşılaşmada 5 gol, 5 asist katkısı sağladı. Avusturyalı dinamo, 10 numara pozisyonunda da görev alabiliyor.
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