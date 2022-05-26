Haberler Sivasspor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Sivasspor'u tebrik etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 00:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürme başarısı gösteren Sivasspor'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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