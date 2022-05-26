Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürme başarısı gösteren Sivasspor'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.