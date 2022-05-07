Sivasspor Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
SİVASSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER:
Sivasspor: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Kayode, Sefa, Yatabare.
Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Muleka.
SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Kasımpaşa maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.