Sivasspor 6 maç sonra kazandı!

Sivasspor, Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor karşısında farklı kazanıp, galibiyet hasretine son verdi. 6 maçtır kazanamayan Yiğidolar, Yatabare ve Gradel'in resitaliyle bordo-beyazlıları 4-0 yendi. Sivas ekibi, 22'de Gradel'in ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Henrique'le 1-0 öne geçti. 43'te penaltı pozisyonunun baş aktörü olan Gradel, bu sefer Yatabare'yi golle buluşturup ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.



GOLLE BAŞLADILAR

İkinci yarıya da hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar, 48'de Gradel'in frikiğini tamamlayan Yatabare'yle farkı 3'e çıkardı. Hatay'da Riberio, 54'te 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun harici kaldı. 63'te önce Uğur'un sonra Gradel'in vuruşları direkte patladı. 86'da karşılaşmanın yıldızları Gradel ve Yatabare, sonucu ilan etti: 4-0. Sivasspor, 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşarken, Konyaspor'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı Hatay, bu sezon ilk kez 4 gol yedi.



ÇALIMBAY LOCADA

Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, Hatay maçını sarı kart cezası nedeniyle locadan takip etti. Rıza Çalımbay'a Yardımcı Antrenör Servet Çetin eşlik etti. Takımın başında Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak görev yaptı. Çalımbay, Sivas'ın gollerinde büyük bir sevinç yaşadı.



İŞTE GERÇEK SİVASSPOR BU

Rıza Çalımbay'ın cezası nedeniyle takımın başında maça çıkan antrenör Bülent Albayrak, 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Albayrak, "İşte gerçek Sivas bu. 3 puanı hak ettik" dedi. Hatay hocası Ömer Erdoğan ise ağır bir yenilgi aldıklarını ve ders çıkaracaklarını belirtti.