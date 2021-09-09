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Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da golcü oyuncu Leke James'in omurga kemiğinin kenarında kırıklar tespit edildiği bildirildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Leke James'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Bel ağrısı şikayetinde bulunan Leke James’e yapılan kontrollerde, alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 23:56
Sivasspor'da Leke James'in omurga kemiğinde kırık tespit edildi

DG Sivasspor Kulübü, Nijeryalı futbolcu Leke James'in alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, sakatlık şoku yaşandı. Futbolcu Leke James'ten kötü haber geldi. 28 yaşındaki futbolcunun alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında kırık tespit edildi. James'in durumunun yapılacak olan kontrollerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Bel ağrısı şikayetinde bulunan futbolcumuz Leke James'e yapılan kontrollerde; alt bel omurga kemiklerinin kenar çıkıntısında 2 yerde kırık tespit edildi. Risksiz kırıkları bulunan oyuncumuzun durumu haftalık yapılacak kontrollerde değerlendirilecektir" ifadesi kullanıldı.

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