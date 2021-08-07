Avrupa'nın yiğidi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 2-1 yenen Sivasspor, ülkemize haklı bir gurur yaşatmaya devam ediyor. Ülke puanında büyük sıkıntı çektiğimiz bu dönemde, Türkiye'ye nefes aldıran başarılı sonuçlara imza atan Yiğidolar, ilk turda Moldova'dan Petrocub'u iki maçta da 1-0'lık skorlarla geçtikten sonra Batumi'yi de ilk maçta 2-1 devirerek Avrupa'da 3'te 3 yaptı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Süper Lig'de 19 yenilmezlikle sezonu taçlandırdıktan sonra bu serisini de 22 maça taşımayı başardı.



ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN



Yüzlerin güldüğü kırmızıbeyazlılarda bu başarıda aslan payını fazlasıyla hak eden teknik direktör Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından, "Bu zor günlerde sizleri biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bize, ülkemize armağan olsun" paylaşımında bulundu. Süper Lig kulüpleri de Sivas ekibinin Avrupa'daki başarısını kutladı. Temsilcimiz, 12 Ağustos'ta Sivas'ta Batumi'yle rövanşa çıkacak ve elemesi durumunda play-off turunda Kopenhag (Danimarka)-L.Plovdiv (Bulgaristan) (ilk maç 1-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



HAKLI SEVİNÇ



Gürcistan'da sahadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, karşılaşmanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Temsilcimiz, Batumi zaferini soyunma odasında doyasıya kutladı.