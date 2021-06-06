Rıza Çalımbay: Sivas'ın yeri bende çok başka

Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çalımbay, memleketi Sivas'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Başarılı hoca, "Benim için Sivas çok önemlidir çünkü doğduğum büyüdüğüm bir yer. Burada ben çok sorumluluk taşıyorum. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz, zaman zaman da çok güzel günler yaşıyoruz ama futbolun içinde bunlar olan şeyler. Hiçbir zaman pes etmiyoruz" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz sezonu da değerlendiren Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemiden etkilenen takımların başında geliyoruz ama hiçbir zaman kopmadık. 19 maç namağlup şekilde ligi bitirdik. Burada olduğum sürece elimden geleni göstereceğim. Sivas'ın yeri bende çok başka ve sorumluluğum çok büyük. En iyisini yapmak için ne gerekiyorsa yapıyorum."