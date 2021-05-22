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Stopere Viking!

Yiğidolar, sakatlığı uzun sürecek Aaron’un yerine 26 yaşındaki İzlandalı milli futbolcu Hjörtur Hermannsson'la temas kurdu. Denizli’den ayrılan Şilili sol açık da listede yer alıyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Stopere Viking!

Ülkemizi 'nde temsil edecek olan , transferde kolları sıvadı. Kırmızı- beyazlılarda ilk hedef stoper bölgesi. , Aaron'un sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle stopere mutlak takviye istedi. Kırmızıbeyazlı yönetim de listesindeki 'da 'le kontratı sona eren İzlandalı milli stoper Hjörtur Hermannsson'la temas kurdu. 1.90 boyundaki Hermannsson'la yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. 26 yaşındaki genç savunmacı, 5 sezon oynadığı Brondby'de geçen sezon 26 maçta ter döktü.

SAGAL'LA KIRAN KIRANA PAZARLIK
ekibinin bir başka transfer hedefi ise ligden düşen 'un Şilili sol açığı . 'dan ayrılan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, Sivas'a sıcak baktığı ancak ücret konusunda sıkı bir pazarlık yaşandığı bildirildi. Geçen sezon 36 maçta 1 gol, 6 asistle oynayan Sagal'ın indirime gitmesi halinde kırmızı-beyazlı formayı giymeye yakın olduğu belirtildi.

BÜTÇEYE GÖRE 5-6 TRANSFER
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çalımbay, "'da istediğin oyuncuyu alamazsın, bütçene göre transfer edersin. Bütçemize göre 5-6 oyuncu alacağız tabii ki. Bu sene sezon başlamadan transferleri bitirmemiz gerekiyor" dedi.

SİVASSPOR'DAN BİTEXEN İMZASI
A.Ş., Sivasspor ile teknoloji iş birliğine imza attı. Anlaşmaya göre; Bitexen'in, Sivasspor'a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacağı kaydedildi. Sivaslıları ve Sivasspor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.

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