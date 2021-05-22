Stopere Viking!

Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Sivasspor, transferde kolları sıvadı. Kırmızı- beyazlılarda ilk hedef stoper bölgesi. Rıza Çalımbay, Aaron'un sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle stopere mutlak takviye istedi. Kırmızıbeyazlı yönetim de listesindeki Danimarka'da Brondby'le kontratı sona eren İzlandalı milli stoper Hjörtur Hermannsson'la temas kurdu. 1.90 boyundaki Hermannsson'la yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. 26 yaşındaki genç savunmacı, 5 sezon oynadığı Brondby'de geçen sezon 26 maçta ter döktü.

SAGAL'LA KIRAN KIRANA PAZARLIK

Sivas ekibinin bir başka transfer hedefi ise ligden düşen Denizlispor'un Şilili sol açığı Sagal. Horozlar'dan ayrılan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun, Sivas'a sıcak baktığı ancak ücret konusunda sıkı bir pazarlık yaşandığı bildirildi. Geçen sezon 36 maçta 1 gol, 6 asistle oynayan Sagal'ın indirime gitmesi halinde kırmızı-beyazlı formayı giymeye yakın olduğu belirtildi.

BÜTÇEYE GÖRE 5-6 TRANSFER

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çalımbay, "Anadolu'da istediğin oyuncuyu alamazsın, bütçene göre transfer edersin. Bütçemize göre 5-6 oyuncu alacağız tabii ki. Bu sene sezon başlamadan transferleri bitirmemiz gerekiyor" dedi.

SİVASSPOR'DAN BİTEXEN İMZASI

BİTEXEN Teknoloji A.Ş., Sivasspor ile teknoloji iş birliğine imza attı. Anlaşmaya göre; Bitexen'in, Sivasspor'a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacağı kaydedildi. Sivaslıları ve Sivasspor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.