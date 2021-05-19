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Sivasspor'da Gradel'den harika performans!

ekiplerinden Sivasspor forması giyen gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon ligde takımına 12 asistlik katkıda bulundu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:47
Sivasspor'da Gradel'den harika performans!
Sivasspor'un 33 yaşındaki forvet oyuncusu , hücum oyunuyla dikkat çekiyor. 2020-2021 sezonunda 39 maça ilk 11'de başlayan ve 39 maçta da görev alan Gradel, 3 bin 400 dakika oyunda kaldı. Fildişi Sahilli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Rakip fileleri 11 kez havalandıran deneyimli oyuncu, takımına 12 asistlik katkıda da bulundu. Başarılı oyuncunun Sivasspor'la 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gole katkı sağlayan futbolcular

Başarılı oyuncular ve 'ın da 5 asist yaptığı Sivas temsilcisinde, ile 3, , , 2, ve Claudemir de birer asist kaydetti.
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