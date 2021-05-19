Sivasspor'da Gradel'den harika performans!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor forması giyen Max Gradel gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon ligde takımına 12 asistlik katkıda bulundu.
Sivasspor'un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Max Gradel, hücum oyunuyla dikkat çekiyor. 2020-2021 sezonunda 39 maça ilk 11'de başlayan ve 39 maçta da görev alan Gradel, 3 bin 400 dakika oyunda kaldı. Fildişi Sahilli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Rakip fileleri 11 kez havalandıran deneyimli oyuncu, takımına 12 asistlik katkıda da bulundu. Başarılı oyuncunun Sivasspor'la 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.