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ile sözleşme yeniledi

Son dakika spor haberi... ekiplerinden Demir Grup , savunma oyuncusu 'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 18:09
Sivasspor Caner Osmanpaşa ile sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kırmızı-beyazlı ekibimizin formasını 2 yıldır başarıyla terleten futbolcumuz 'nın sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Caner'i tebrik eder, forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

, ve 'nda 72 kez kırmızı-beyazlı formayı giyen Caner, bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı.

iç transferde daha önce , ve ile sözleşme imzalamıştı.

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