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Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor ve , Sivas'ta karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz..

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:00
Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Kubilay, Tetteh, Umut

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