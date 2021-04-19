Sivas Beşiktaş'a hazır

Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra çıkışa geçen Yiğidolar, yeniden ilk 5 için iddiasını ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında son 12 dakikada bulduğu gollerle 2-0'dan gelip 3-2 kazanan kırmızı-beyazlılar, yarın şampiyonluğun en güçlü adayı olan lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Moralli bir şekilde lider Beşiktaş'a hazırlanan Sivas ekibi, güçlü rakibini puansız göndererek hem Avrupa kupaları iddiasını devam ettirmek hem de yenilmezlik serisini 13 maça yükseltmenin planlarını yapıyor. Gradel, Yatabare, Kayode ve Hakan Arslan gibi etkili isimleri formunu bulan Sivasspor, ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.