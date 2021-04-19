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Sivas 'a hazır

G.Birliği’ni 2-0’dan gelip 3-2 yenen Yiğido, lider ’ı da Sivas’tan eli boş gönderip, yenilmezlik serisini 13 maça yükseltmek istiyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Sivas Beşiktaş'a hazır
Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra çıkışa geçen Yiğidolar, yeniden ilk 5 için iddiasını ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında son 12 dakikada bulduğu gollerle 2-0'dan gelip 3-2 kazanan kırmızı-beyazlılar, yarın şampiyonluğun en güçlü adayı olan lider 'ı ağırlayacak. Moralli bir şekilde lider Beşiktaş'a hazırlanan Sivas ekibi, güçlü rakibini puansız göndererek hem Avrupa kupaları iddiasını devam ettirmek hem de yenilmezlik serisini 13 maça yükseltmenin planlarını yapıyor. Gradel, Yatabare, Kayode ve Hakan Arslan gibi etkili isimleri formunu bulan , ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.
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