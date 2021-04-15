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Demir Grup 'ne konuk olacak

Spor Toto 'de son oynadığı 11 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmeyen , 35 haftada temsilcisi 'ne konuk olacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:05
Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği'ne konuk olacak

'in 35. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligde son oynadığı 11 karşılaşmada kaybetmeyen , 47 puanla puan cetvelinde 9. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları ve 'nin sakatlıkları sürüyor.

ekibinde orta saha oyuncusu da kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor, bugün 'da yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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