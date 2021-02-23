Gradel’den 15 puan

Spor Toto Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Avrupa Ligi'ne de veda eden Sivasspor, toparlanmaya başladı. 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Ankaragücü deplasmanında son veren Yiğidolar, bu galibiyeti Kayseri maçıyla da taçlandırıp 31 puanla 11. sıraya yerleşti. Kayseri galibiyetinde başrolde olan isim ise Max Gradel'di. SİVAS'IN 2-0'lık galibiyetinde 1 gol, 1 asistle coşan Fildişili kanat oyuncusu, 8 gole ulaşıp, takımının en skoreri olmayı başardı. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, Erzurum, Hatay, G.Birliği, Denizli, Y.Malatya, Alanya, A.Gücü ve Kayseri maçlarında fileleri havalandırıp takımına 15 puan kazandırdı. Gradel, aynı zamanda Yiğido'da 8 asistle yine zirvede yer alırken, adeta takımını tek başına sırtlıyor.