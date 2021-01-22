Haberler Sivasspor Yatabare suskunluğunu bozdu!

Yatabare suskunluğunu bozdu!

'in 20. haftasında ile 1-1 berabere kalan 'da gol Yatabere'den gelmişti. Golcü futbolcu bu golle 6 maç aradan sonra suskunluğunu bozmuş oldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 09:53
Yatabare suskunluğunu bozdu!

un 'in 20. haftasında dün sahasında ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada rakip fileleri havalandıran , ligde 6 hafta aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon 'dan transfer ettiği Malili santrfor Mustapha Yatabare, bu sezon ligde geride kalan 20 haftada üç kez gol sevinci yaşadı.

temsilcisinin ligin 5. haftasında deplasmanda 'u 3-1 yendiği karşılaşmada bu sezonki ilk golünü atan Yatabare, kırmızı-beyazlıların ligin 14. haftasında 'ni 3-1 mağlup ettiği maçta da gol sevinci yaşadı.

Yatabare, 'un ligin 20. haftasında dün Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada da rakip fileleri havalandırarak gol sayısını 3'e yükseltti.

Teknik direktör 'dan bu sezon geride kalan periyotta 17 maçta forma şansı bulan Yatabare, Fenerbahçe maçında attığı golle 6 maçlık aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Yatabare, maçında Sivasspor'un 'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada da gol atmıştı.

SON DAKİKA