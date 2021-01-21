Haberler Sivasspor Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan Pato açıklaması

Başkanı 'dan açıklaması

'in 20. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Başkanı , transferi ile ilgili konuştu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 21:29
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan Pato açıklaması

Başkanı , ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu ve gündemdeki transferine değindi.

"Pandemi bizi çok etkiledi. Yoğun maçlarımız oldu. Avrupa süreci bittikten sonra toparladık." diyerek söze başlayan Otyakmaz, Pato'nun istediği bedelli açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

ve arayışlarımız sürüyor. Sürekli Pato mesajı atıyorlar, 1,5 yıldır oynamamış ve senede 1,5 milyon euro isteyen bir oyuncuyu taraftar istiyorsa alırız. ve oynuyordu, öyle aldık. Pato için en az 3-4 ay lazım. gibi transferler lige renk katar. Pato'yu almak isteseydik, taraftarın ilgisinden dolayı rakam artıyor. Bu da hata. Bütçeye zarar veriyorlar.

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