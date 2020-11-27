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Alkışlar Sivas'a!

İki kez geriye düşmesine rağmen 'ı rövanşta da yenerek Avrupa'da üst üste ikinci zaferini elde etti ve 6 puana yükseldi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:23 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Alkışlar Sivas'a!

, Avrupa arenasında kendini buldu... Avrupa Ligi I Grubu'nda ile oynadığı rövanşı da kazanan Yiğidolar, 6 puana yükselerek iddiasını sürdürdü: 3-2. Gardaş takım Karabağ, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta Zoubir ile öne geçti. Sivasspor, Kone'nin penaltı golüyle skora denge getirdi. Karabağ, ikinci yarıda Matic ile yeniden öne geçti. 57'de oyuna giren Kayode, 1 dakika sonra skoru yine eşitledi: 2-2.

GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI
İlk golün sahibi , 79'da kaydettiği nefis golle Sivasspor'u galibiyete taşıdı: 3-2. Maçın kalan dakikalarında üstünlüğünü soruyan Yiğidolar, Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde ederek 6 puana yükseldiler. Sivasspor 3 Aralık'ta lider Villarreal'i konuk edecek. Son maçımız ise 'de ile. Gruptaki diğer maçta Maccabi ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.

KALECİLERE FORMA YAPTIRDIK
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eksiklerden yakınarak şöyle konuştu: İnanın kimseye söyleyemedik, kalecilere bile forma yaptırdık, o kadar eksiktik, oyuna alabilirdik. için de kazanmamız gerekiyordu...

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