Alkışlar Sivas'a!

Sivasspor, Avrupa arenasında kendini buldu... UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Karabağ ile oynadığı rövanşı da kazanan Yiğidolar, 6 puana yükselerek iddiasını sürdürdü: 3-2. Gardaş takım Karabağ, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta Zoubir ile öne geçti. Sivasspor, Kone'nin penaltı golüyle skora denge getirdi. Karabağ, ikinci yarıda Matic ile yeniden öne geçti. 57'de oyuna giren Kayode, 1 dakika sonra skoru yine eşitledi: 2-2.

GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI

İlk golün sahibi Arouna Kone, 79'da kaydettiği nefis golle Sivasspor'u galibiyete taşıdı: 3-2. Maçın kalan dakikalarında üstünlüğünü soruyan Yiğidolar, Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde ederek 6 puana yükseldiler. Sivasspor 3 Aralık'ta lider Villarreal'i konuk edecek. Son maçımız ise İsrail'de Maccabi Tel Aviv ile. Gruptaki diğer maçta Maccabi ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.

KALECİLERE FORMA YAPTIRDIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eksiklerden yakınarak şöyle konuştu: İnanın kimseye söyleyemedik, kalecilere bile forma yaptırdık, o kadar eksiktik, oyuna alabilirdik. Türkiye için de kazanmamız gerekiyordu...