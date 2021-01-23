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Sivasspor 'beraberlik'te lider!

ekiplerinden Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takım konumunda. Ligde 19 maçta 9 kez sahadan eşitlikle ayrılan kırmızı beyazlı ekip bu alanda zirvede yer alıyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 12:22
Sivasspor 'beraberlik'te lider!

'de çıktığı 19 maçta rakipleriyle 9 kez yenişemeyen adeta beraberliğe "abone" oldu.

Ligde 4. haftayı bay geçen Sivas temsilcisi, geride kalan haftalarda Yukatel Denizlispor ve 'la 2-2, , , , ve 'yle 1-1, ve Fraport TAV Antalyaspor'la da golsüz berabere kaldı.

Sivas temsilcisi 20. haftası geride kalan ligde 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlikle 24 puan toplayıp, 12. sırada yer aldı.

Bu periyotta 21 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

LİGİN EN ÇOK BERABERLİK ALAN TAKIMI

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 7'şer eşitlikle , ve Fraport TAV Antalyaspor takip etti.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve 'un 6'şar beraberlik yaşadığı ligde, Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve ise 5'er kez rakipleriyle yenişemedi.

Sahadan 2 kez eşitlikle ayrılan lider ise ligin en az berabere kalan takımı olarak dikkati çekti.

Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2005-2006 sezonunun 19. haftasında da 9 kez sahadan eşitlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, 19. haftalar baz alındığında tarihinde en çok beraberlik elde ettiği ikinci sezonunu yaşadı.

Sivasspor'un ligde 19. haftalar itibarıyla karnesi şöyle:

Sezon O G B M A Y Puan
2020-2021 19 5 9 5 21 23 24
2019-2020 19 12 5 2 38 18 41
2018-2019 19 6 7 6 25 26 25
2017-2018 19 8 3 8 24 29 27
2015-2026 19 2 8 9 19 28 14
2014-2015 19 5 5 9 21 28 20
2013-2014 19 10 2 7 34 26 32
2012-2013 19 6 5 8 21 27 23
2011-2012 19 7 7 5 30 37 28
2010-2011 19 3 7 9 18 34 16
2009-2010 19 5 2 12 23 37 17
2008-2009 19 12 5 2 32 12 41
2007-2008 19 14 1 4 32 13 43
2006-2007 19 8 4 7 19 22 28
2005-2006 19 6 9 4 19 17 27

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