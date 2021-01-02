SivasTeknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'la maçında yaşanan olaylara ilişkin konuştu.
Sivasspor HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:41Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
SivasTeknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'la maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık vermesinler. Hakan Arslan hatalıydı ama hakemler de oyunculara düşman gibiler. Biraz daha yapıcı ve olgun olurlarsa her şey daha iyi olur" değerlendirmesini yaptı.