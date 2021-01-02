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Düşman gibiler!

SivasTeknik Direktörü , Beşiktaş'la maçında yaşanan olaylara ilişkin konuştu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Düşman gibiler!
SivasTeknik Direktörü , Beşiktaş'la maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık vermesinler. hatalıydı ama hakemler de oyunculara düşman gibiler. Biraz daha yapıcı ve olgun olurlarsa her şey daha iyi olur" değerlendirmesini yaptı.
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