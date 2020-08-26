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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Ninga’yı kiraladı

Sivasspor Ninga’yı kiraladı

, 1 ekibi 'in Çadlı kanat oyuncusu 'da mutlu sona ulaştı.

, 1 ekibi 'in Çadlı kanat oyuncusu 'da mutlu sona ulaştı. Uzun süredir transferi için uğraş verilen 27 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralandı. Angers'te 18 maçta 3 gol, 1 asist kaydeden Ninga, her iki kanatta ve santrforda oynayabiliyor.
  1. 26.8.2020
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