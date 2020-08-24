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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Yiğido çok iddialı

Yiğido Gradel çok iddialı

Sivas’ın Fildişili yıldız sol açığı, takımı gol ve asistlerle coşturacağını söyledi.

'un Toulouse'den yıldız transferi Fildişili sol açık Max , iddialı mesajlar verdi. 75 kez milli olan 32 yaşındaki Gradel, "Gelmeden önce Drogba ile görüştüm. hakkında hep iyi şeyler söyledi. Takımımızın ağabeyi Kone'ye de sordum. O da takımda aile atmosferi olduğunu söyledi. Burada geçmişte oynayan arkadaşım çoktu. Hala da oynayan arkadaşlarım var. Ligi tanıyor ve takip ediyordum. Taraftarlarımız beni keşfetsin. Sahada beni izlesin ve görsün. Burada bir görev yapmaya geldim. Gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, stadyumda güzel bir atmosfer yaşatmak ve yaşamak için geldim. Umarım bizim için çok gollü bir sezon geçer" diye konuştu.

  1. 24.8.2020
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