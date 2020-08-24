Yiğido Gradel çok iddialı
Sivas’ın Fildişili yıldız sol açığı, takımı gol ve asistlerle coşturacağını söyledi.
Sivasspor'un Toulouse'den yıldız transferi Fildişili sol açık Max Gradel, iddialı mesajlar verdi. 75 kez milli olan 32 yaşındaki Gradel, "Gelmeden önce Drogba ile görüştüm. Türkiye hakkında hep iyi şeyler söyledi. Takımımızın ağabeyi Kone'ye de sordum. O da takımda aile atmosferi olduğunu söyledi. Burada geçmişte oynayan arkadaşım çoktu. Hala da oynayan arkadaşlarım var. Ligi tanıyor ve takip ediyordum. Taraftarlarımız beni keşfetsin. Sahada beni izlesin ve görsün. Burada bir görev yapmaya geldim. Gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, stadyumda güzel bir atmosfer yaşatmak ve yaşamak için geldim. Umarım bizim için çok gollü bir sezon geçer" diye konuştu.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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