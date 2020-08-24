Yiğido Gradel çok iddialı

Sivasspor'un Toulouse'den yıldız transferi Fildişili sol açık Max Gradel, iddialı mesajlar verdi. 75 kez milli olan 32 yaşındaki Gradel, "Gelmeden önce Drogba ile görüştüm. Türkiye hakkında hep iyi şeyler söyledi. Takımımızın ağabeyi Kone'ye de sordum. O da takımda aile atmosferi olduğunu söyledi. Burada geçmişte oynayan arkadaşım çoktu. Hala da oynayan arkadaşlarım var. Ligi tanıyor ve takip ediyordum. Taraftarlarımız beni keşfetsin. Sahada beni izlesin ve görsün. Burada bir görev yapmaya geldim. Gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, stadyumda güzel bir atmosfer yaşatmak ve yaşamak için geldim. Umarım bizim için çok gollü bir sezon geçer" diye konuştu.