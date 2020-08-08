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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Malle ’da

Malle Sivasspor’da

1. Lig'de forması giyen, A takımı Udinese'den kiralık olarak gelen 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu , yolunda.

1. Lig'de forması giyen, A takımı Udinese'den kiralık olarak gelen 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu , yolunda. A Spor'un haberine göre; Yiğidolar'la 3 yıllığına anlaşan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 27 karşılaşmada 6 gol, 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

  1. 8.8.2020
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