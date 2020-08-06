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06 Ağustos 2020, Perşembe
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’da Kone tamam

Sivasspor’da Kone tamam

Süper Lig'i 4. sırada bitirerek 'ne ön elemeden katılacak , ikinci imzasını atmak üzere.

'i 4. sırada bitirerek 'ne ön elemeden katılacak , ikinci imzasını atmak üzere. Önceki gün Polonya takımı Piast Gliwice'den Felix'i getiren Yiğidolar, bu kez de iç transferde bir hamle yaptı. Everton'dan 2017'de gelen yöneticilerle görüşerek 1 yıl daha kalmak için prensip anlaşmasına vardı.
  1. 6.8.2020
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