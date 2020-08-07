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07 Ağustos 2020, Cuma
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’ta kalıyor

Ali Şaşal Vural Sivas’ta kalıyor

, kaleci ile yeniden prensipte anlaşmaya vardı. Sözleşmesi sona eren Vural ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan temsilcisi, deneyimli isimle sadece ücret konusunda görüşme yapacak.

, kaleci ile yeniden prensipte anlaşmaya vardı. Sözleşmesi sona eren Vural ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan temsilcisi, deneyimli isimle sadece ücret konusunda görüşme yapacak. 30 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da Sivasspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli file bekçisi, geçtiğimiz sezon kırmızıbeyazlı forma altında 7 maça çıkarken, 630 dakika süre aldı.
  1. 7.8.2020
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