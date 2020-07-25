Sivas'ta 6 transfer!
Sivasspor yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Yiğidolar'la devam etmesi halinde transferle ilgili değerlendirmede bulundu.
Çalımbay, "İskeletimiz var zaten, çok iyi bir defansımız var, oradan yana bir sıkıntımız yok. Kalecilerden yana sıkıntılarımız yok, orta sahamız ve forvetin kesinlikle güçlenmesi gerekiyor. Bu sezon başı yaptığımız gibi çok transfer yapmayacağız. En fazla 6 oyuncu alıp kapatacağız. Onların da iyi oyuncular olmasını istiyoruz" diye konuştu.
KALACAKLAR BELLİ DEĞİL
Yiğidolar'da kaleci Ali Şaşal Vural, Fernando, Cem Özdemir, Skuletic, Kone, Kamara ve Papp'ın sözleşmeleri sona eriyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da kırmızı-beyazlılarda kalmasını istediği, sözleşmesi bitecek 7 oyuncusuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Birkaç oyuncumuz hakkında karar vermemiz gerekiyor. Onu da yönetimimizle görüşüyoruz. Henüz karar vermedik, onlarla ilgili karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
İKİNCİLİK HESABI
Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 mağlup olması, Sivasspor'a ikincilik yolunu da açtı. Buna göre; bordo-mavililer Kayserispor'a yenilir, Sivas da Göztepe'yi mağlup ederse; Yiğidolar ligi 2. bitirip Şampiyonlar Ligi biletini alabilir.
- 25.7.2020
- Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler...
- Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...
- Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor ve...
- Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan 4 kritik hamle! "Kendinize kulüp bulun"
- Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! "Türkiye'den..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivas'ta 6 transfer! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.