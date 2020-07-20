Sivasspor Avrupa biletini aldı

Sezonun flaş ekibi, Avrupa'yı kovalayan Sivasspor, son hafta öncesinde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği'ni 2 golle geçti. Kırmızı-beyazlıların golleri; 29. dakikada penaltıdan Arouna Kone, 67. dakikada Mustapha Yatabare'den geldi. Ligde son haftaya ikili averajda üstün olduğu Beşiktaş'ın 1 puan önünde 3. sırada giren Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 fazla ön eleme oynamamak için Göztepe deplasmanında galibiyet arayacak. Gençlerbirliği ise yenilmesine rağmen ligde kaldı.



ÇALIMBAY SİVAS'TA KALACAK

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni sezonda da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Başkan Otyakmaz, "Henüz bir imza yok ama görüşme oluyor. Olağanüstü şeyler olmadığı sürece Rıza hocamız Sivas'ta devam edecektir. Rıza hocanın bizi bırakıp gideceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.



YİĞİDOLAR'IN İKİNCİLİK HESABI

Sivas, Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla yenerek 60 puana yükselirken, ikide iki yaptı. Şampiyonluğu kaçıran Trabzon'un sahasında Konya'ya 4-3 yenilmesi, yeni bir hesabı ortaya çıkardı. Buna göre son hafta bordomavililer mağlup olur, Sivasspor kazanırsa; Yiğidolar Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi başaracak.