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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Avrupa biletini aldı

Sivasspor Avrupa biletini aldı

Yiğidolar, Gençlerbirliği engelini 2 golle aştı ve Avrupa biletini aldı. Son haftaya ikili averajda üstün olduğu Beşiktaş’ın 1 puan önünde giren , 2.’lik için de avantajlı.

Sezonun flaş ekibi, Avrupa'yı kovalayan , son hafta öncesinde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği'ni 2 golle geçti. Kırmızı-beyazlıların golleri; 29. dakikada penaltıdan Arouna Kone, 67. dakikada Mustapha Yatabare'den geldi. Ligde son haftaya ikili averajda üstün olduğu Beşiktaş'ın 1 puan önünde 3. sırada giren Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 fazla ön eleme oynamamak için deplasmanında galibiyet arayacak. Gençlerbirliği ise yenilmesine rağmen ligde kaldı.

ÇALIMBAY SİVAS'TA KALACAK
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni sezonda da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarına devam etmek istediklerini söyledi. Başkan Otyakmaz, "Henüz bir imza yok ama görüşme oluyor. Olağanüstü şeyler olmadığı sürece Rıza hocamız Sivas'ta devam edecektir. Rıza hocanın bizi bırakıp gideceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

YİĞİDOLAR'IN İKİNCİLİK HESABI
Sivas, Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla yenerek 60 puana yükselirken, ikide iki yaptı. Şampiyonluğu kaçıran 'un sahasında Konya'ya 4-3 yenilmesi, yeni bir hesabı ortaya çıkardı. Buna göre son hafta bordomavililer mağlup olur, Sivasspor kazanırsa; Yiğidolar Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi başaracak.

  1. 20.7.2020
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