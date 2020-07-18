İkide iki için risk alacağız
Sivas hocası Çalımbay, “İkide 2 için her türlü riski alacağız” diye konuştu.
Ligi 3. bitirmek isteyen Sivasspor, Gençlerbirliği'ni puansız göndermenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Mütevazı bir kadromuz var. Bu kadromuzla son 2 maça 3. giriyoruz. Bu, büyük bir başarıdır. Kalan 2 maçımızı mükemmel şekilde bitirmek için çalışacağız. Her türlü riski alacağız. Sahada kim oynarsa oynasın, 2 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.
VAR'A BAŞKA GRUP LAZIM
Rıza Çalımbay, VAR sistemiyle çok sıkıntı yaşadıklarını da iddia etti. Çalımbay, "Penaltılarımız verilmedi. VAR'ı hala eleştiriyorum. Maçı yönetenlerin VAR'ın başında olmaması gerekiyor. Bambaşka bir grubun olması gerekiyor. VAR'ı değiştirmeleri gerekiyor. Onun dışında bu sezon bizim için güzel geçti. Yönetimi, arkadaşlarımı kutluyorum" yorumunu yaptı.
- 18.7.2020
- Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday!
- İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
- Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor
- Fenerbahçe'de büyük pişmanlık yarattılar! Başarısızlığın nedeni...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İkide iki için risk alacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.