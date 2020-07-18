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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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İkide iki için risk alacağız

İkide iki için risk alacağız

hocası Çalımbay, “İkide 2 için her türlü riski alacağız” diye konuştu.

Ligi 3. bitirmek isteyen , 'ni puansız göndermenin hesaplarını yapıyor. Rıza Çalımbay, "Mütevazı bir kadromuz var. Bu kadromuzla son 2 maça 3. giriyoruz. Bu, büyük bir başarıdır. Kalan 2 maçımızı mükemmel şekilde bitirmek için çalışacağız. Her türlü riski alacağız. Sahada kim oynarsa oynasın, 2 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

VAR'A BAŞKA GRUP LAZIM

Rıza Çalımbay, VAR sistemiyle çok sıkıntı yaşadıklarını da iddia etti. Çalımbay, "Penaltılarımız verilmedi. VAR'ı hala eleştiriyorum. Maçı yönetenlerin VAR'ın başında olmaması gerekiyor. Bambaşka bir grubun olması gerekiyor. VAR'ı değiştirmeleri gerekiyor. Onun dışında bu sezon bizim için güzel geçti. Yönetimi, arkadaşlarımı kutluyorum" yorumunu yaptı.

  1. 18.7.2020
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