İkide iki için risk alacağız

Ligi 3. bitirmek isteyen Sivasspor, Gençlerbirliği'ni puansız göndermenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Mütevazı bir kadromuz var. Bu kadromuzla son 2 maça 3. giriyoruz. Bu, büyük bir başarıdır. Kalan 2 maçımızı mükemmel şekilde bitirmek için çalışacağız. Her türlü riski alacağız. Sahada kim oynarsa oynasın, 2 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

VAR'A BAŞKA GRUP LAZIM

Rıza Çalımbay, VAR sistemiyle çok sıkıntı yaşadıklarını da iddia etti. Çalımbay, "Penaltılarımız verilmedi. VAR'ı hala eleştiriyorum. Maçı yönetenlerin VAR'ın başında olmaması gerekiyor. Bambaşka bir grubun olması gerekiyor. VAR'ı değiştirmeleri gerekiyor. Onun dışında bu sezon bizim için güzel geçti. Yönetimi, arkadaşlarımı kutluyorum" yorumunu yaptı.