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14 Temmuz 2020, Salı
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: Devler Ligi şansımız var

Arouna Kone: Devler Ligi şansımız var

'un galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan , Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

'un galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan , Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. Radyospor'da konuşan Fildişili santrfor, "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek adına önemli bir şansa sahibiz. Önümüzde 2 kritik maç var. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Sivasspor tarihi için bu çok önemli" diye konuştu.

  1. 14.7.2020
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