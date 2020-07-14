Arouna Kone: Devler Ligi şansımız var
Sivasspor'un Fenerbahçe galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan Arouna Kone, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.
Sivasspor'un Fenerbahçe galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan Arouna Kone, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. Radyospor'da konuşan Fildişili santrfor, "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek adına önemli bir şansa sahibiz. Önümüzde 2 kritik maç var. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Sivasspor tarihi için bu çok önemli" diye konuştu.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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