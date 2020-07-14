Arouna Kone: Devler Ligi şansımız var

Sivasspor'un Fenerbahçe galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan Arouna Kone, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. Radyospor'da konuşan Fildişili santrfor, "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek adına önemli bir şansa sahibiz. Önümüzde 2 kritik maç var. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Sivasspor tarihi için bu çok önemli" diye konuştu.