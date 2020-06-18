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18 Haziran 2020, Perşembe
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kesinlikle yok

Mert Hakan kesinlikle yok

, maçı öncesi konuştu. Tecrübeli hoca, "3 puanla dönmek istiyoruz. kesinlikle yok" dedi.

, maçı öncesi konuştu. Tecrübeli hoca, "3 puanla dönmek istiyoruz. kesinlikle yok. da oynayamayacak, , Yatabaren ve 'ın durumları belli değil, Emre Kılınç cezalı. O yüzden kadro sıkıntımız var. Zor maç olacak" diye konuştu.
  1. 18.6.2020
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