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08 Nisan 2020, Çarşamba
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45 saniyede 64 mekik çekti

45 saniyede 64 mekik çekti

Dünya yıldızı 'nun başlattığı '45 saniyede mekik çekme' furyasına Sivassporlu Kılınç da katıldı. 25 yaşındaki yıldız, 45 saniyede 64 mekik çekerek Umut Meraş, Emre Akbaba ve 'i meydan okumaya davet etti.

Dünya yıldızı 'nun başlattığı '45 saniyede mekik çekme' furyasına Sivassporlu Kılınç da katıldı. 25 yaşındaki yıldız, 45 saniyede 64 mekik çekerek Umut Meraş, Emre Akbaba ve 'i meydan okumaya davet etti. Kılınç "İlk hafta kapışması. 45 saniyede 64 mekik! İlk hafta için bence hiç de fena değil. Meydan okuma için teşekkürler Cristiano Ronaldo" dedi.
  1. 8.4.2020
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