Sivas'ın yıldızı boş durmuyor
Bu sezon gösterdiği performansla devlerin listesine giren Sivassporlu Hakan Mert Yandaş, dün tesislerde idman yaptı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile birlikte çalışan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Çalımbay ile ayak tenisi oynarken çektiği fotoğrafı paylaşan Mert altına da, "Kim kazanır?" notunu düştü. Bu arada 25 yaşındaki futbolcunun her gün tesislere giderek tek başına idman yaptığı öğrenildi.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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