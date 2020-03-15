Sivassporlu Cofie'ye İtalya izni çıkmadı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Ganalı futbolcu Isaac Cofie'nin İtalya'ya gitmek için izin istediği ancak kırmızı-beyazlı yönetimin oyuncunu bu isteğini ülkede görülen koronavirüs vakaları nedeniyle kabul etmediği ifade edildi.
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da Ganalı futbolcu Isaac Cofie ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Hafta içerisinde Rıza Çalımbay, koronavirüsünün Türkiye'de görüldüğünü ve gerekli önemleri aldıklarını belirterek, "Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz. Panel ve buna benzer programlara da katılmayı da yasakladık" açıklamasında bulunmuştu.
Ajansspor'da yer alan habere göre takımın Ganalı futbolcusu Isaac Cofie ailevi nedenlerden dolayı İtalya'ya gitmesi gerektiğini yönetim ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile paylaştı. Yönetim ve Çalımbay, Isaac'in bu talebini reddetti. Ganalı futbolcunun bu sebeple moralinin bozuk olduğu öğrenildi.
Öte yandan Sivasspor'da bu sezon 11 maçta forma giyen Isaac Cofie 1 asist kaydetti.
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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