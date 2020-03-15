Sivassporlu Cofie'ye İtalya izni çıkmadı! Son dakika koronavirüs haberleri - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Sivassporlu Cofie'ye izni çıkmadı

Sivassporlu Cofie'ye İtalya izni çıkmadı

ekiplerinden Demir Grup 'da forma giyen Ganalı futbolcu 'nin 'ya gitmek için izin istediği ancak kırmızı-beyazlı yönetimin oyuncunu bu isteğini ülkede görülen koronavirüs vakaları nedeniyle kabul etmediği ifade edildi.

'in 26. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da Ganalı futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Hafta içerisinde , koronavirüsünün 'de görüldüğünü ve gerekli önemleri aldıklarını belirterek, "Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz. Panel ve buna benzer programlara da katılmayı da yasakladık" açıklamasında bulunmuştu.

Ajansspor'da yer alan habere göre takımın Ganalı futbolcusu Isaac Cofie ailevi nedenlerden dolayı 'ya gitmesi gerektiğini yönetim ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile paylaştı. Yönetim ve Çalımbay, Isaac'in bu talebini reddetti. Ganalı futbolcunun bu sebeple moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Öte yandan Sivasspor'da bu sezon 11 maçta forma giyen Isaac Cofie 1 asist kaydetti.

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  1. 15.03.2020
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