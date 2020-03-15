Sivassporlu Cofie'ye İtalya izni çıkmadı

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da Ganalı futbolcu Isaac Cofie ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Hafta içerisinde Rıza Çalımbay, koronavirüsünün Türkiye'de görüldüğünü ve gerekli önemleri aldıklarını belirterek, "Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz. Panel ve buna benzer programlara da katılmayı da yasakladık" açıklamasında bulunmuştu.

Ajansspor'da yer alan habere göre takımın Ganalı futbolcusu Isaac Cofie ailevi nedenlerden dolayı İtalya'ya gitmesi gerektiğini yönetim ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile paylaştı. Yönetim ve Çalımbay, Isaac'in bu talebini reddetti. Ganalı futbolcunun bu sebeple moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Öte yandan Sivasspor'da bu sezon 11 maçta forma giyen Isaac Cofie 1 asist kaydetti.