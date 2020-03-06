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06 Mart 2020, Cuma
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'den G.Saray'a gol sözü

Mustapha Yatabare'den G.Saray'a gol sözü

’un 12 golle en skorer ismi olan , sahalarında kozlarını paylaşacakları şampiyonluk yarışındaki rakipleri G.Saray karşısında da gol sözü verdi.

'un 12 golle en skorer ismi olan , sahalarında kozlarını paylaşacakları şampiyonluk yarışındaki rakipleri G.Saray karşısında da gol sözü verdi. 34 yaşındaki Malili santrfor, "Biz maç maç değerlendiriyoruz. İlk yarı gibi çok iyi bir başlangıç yapamadık ama sonradan güzel şekilde toparladık. 'a karşı gol atmak istiyorum. Takımdaki arkadaşlarımda atabilir. Bizim için önemli olarak burada galibiyeti almak. Taraftarımız G.Saray karşılaşmasına kalabalık gelsinler. Taraftarlarımız en büyük desteğimiz" diye iddialı konuştu.
  1. 6.3.2020
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