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06 Mart 2020, Cuma
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Hedef 4'te 4

Hedef 4'te 4

A ’a konuşan , “3 büyük takımı yendik. G.Saray’ı da yenerek 4’te 4 yapmak istiyoruz” derken, ise konsantrasyon vurgusu yaptı.

G.Saray ile sahasında şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek bir maça çıkacak , iddialı bir şekilde güçlü rakibine hazırlanıyor. Takımın yıldızlarından ve , A 'a iddialı açıklamalarda bulundu. 3 büyüğü yendiklerini hatırlatan Mert, "İnşallah G.Saray maçından da 3 puanla ayrılacağız. Burada , , F.Bahçe gibi büyük takımları yendik. G.Saray'ı da yenerek 4'te 4 yapmak istiyoruz. Zaten iç sahada mağlubiyetimiz yok. İnşallah bu sezon seyircilerimize bunu yaşatmayız. Kazanamıyorsak, kaybetmemeyi öğrendik" değerlendirmesini yaptı.

"TARAFTAR YETER"
Mert Hakan, G.Saray'la ilgili çıkan transfer dedikoduları hakkında ise, "Söylenenleri duyunca Emre ile çok kırıldık. İnşallah bu maçta galip gelerek onları utandırmak istiyoruz" yorumunu yaptı. Yiğidolar'ın Brezilyalı yıldızı Fernando da taraftarlara ve konsantrasyona dikkat çekti. 27 yaşındaki sambacı, "Taraftarımız bizim 12. futbolcumuz. Bugüne kadar sahamızda hiç kaybetmedik. Bu da taraftarlarımızla ilgili. Sahaya çıktığımızda yüksek konsantrasyonla oynuyoruz. Her takımı ciddiye almalıyız. G.Saray karşılaşmasından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 6.3.2020
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