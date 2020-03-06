Hedef 4'te 4
A Spor’a konuşan Mert Hakan, “3 büyük takımı yendik. G.Saray’ı da yenerek 4’te 4 yapmak istiyoruz” derken, Fernando ise konsantrasyon vurgusu yaptı.
G.Saray ile sahasında şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek bir maça çıkacak Sivasspor, iddialı bir şekilde güçlü rakibine hazırlanıyor. Takımın yıldızlarından Mert Hakan ve Fernando, A Spor'a iddialı açıklamalarda bulundu. 3 büyüğü yendiklerini hatırlatan Mert, "İnşallah G.Saray maçından da 3 puanla ayrılacağız. Burada Trabzon, Beşiktaş, F.Bahçe gibi büyük takımları yendik. G.Saray'ı da yenerek 4'te 4 yapmak istiyoruz. Zaten iç sahada mağlubiyetimiz yok. İnşallah bu sezon seyircilerimize bunu yaşatmayız. Kazanamıyorsak, kaybetmemeyi öğrendik" değerlendirmesini yaptı.
"TARAFTAR YETER"
Mert Hakan, G.Saray'la ilgili çıkan transfer dedikoduları hakkında ise, "Söylenenleri duyunca Emre ile çok kırıldık. İnşallah bu maçta galip gelerek onları utandırmak istiyoruz" yorumunu yaptı. Yiğidolar'ın Brezilyalı yıldızı Fernando da taraftarlara ve konsantrasyona dikkat çekti. 27 yaşındaki sambacı, "Taraftarımız bizim 12. futbolcumuz. Bugüne kadar sahamızda hiç kaybetmedik. Bu da taraftarlarımızla ilgili. Sahaya çıktığımızda yüksek konsantrasyonla oynuyoruz. Her takımı ciddiye almalıyız. G.Saray karşılaşmasından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 6.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Hedef 4'te 4 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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