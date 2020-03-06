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06 Mart 2020, Cuma
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Biz de iyiyiz maça hazırız

Biz de iyiyiz maça hazırız

, telafisi olmayan maçlar oynadıklarını belirtip, G.Saray maçını mutlaka iyi bir şekilde bitirmeleri gerektiğini vurguladı.

, telafisi olmayan maçlar oynadıklarını belirtip, G.Saray maçını mutlaka iyi bir şekilde bitirmeleri gerektiğini vurguladı. Çalımbay, "G.Saray büyük bir çıkış yakaladı. Biz de iyiyiz. Sakatlıklardan dolayı 1 ay önce kadromuzu zor tamamlıyorduk. Şu anda bir aradayız. Geçen hafta gerçekten mükemmel bir galibiyet aldık ve iyi bir takımla oynadık. Şimdi tek amacımız bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmek" diye konuştu.
  1. 6.3.2020
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