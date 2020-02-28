Sonuna kadar!
Sivas'ın yıldızı Mert Hakan Yandaş, “Önemli olan Sivas’ı Avrupa’ya taşımak. Şampiyon olursak zaten inanılmaz bir şeyi başarırız. Bunun için son güne kadar mücadele edip savaşacağız" diye konuştu.
Şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor, Alanya galibiyetiyle kara bulutları dağıttı. Yiğidolar'ın başarılı orta sahası Mert Hakan Yandaş da şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar olmak istediklerini söyledi. Mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Mert Hakan, "Sonuna kadar bu yarışı zorlayacağız. Önemli olan Sivasspor'u Avrupa'ya taşımak. Şampiyon olursak zaten inanılmaz bir şeyi başarırız. Bunun için son güne kadar mücadele edip savaşacağız. Elimizden geleni yapacağız. Takdir Allah'ın" dedi
DAHA FAZLASI LAZIM
A.Gücü deplasmanında zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen 25 yaşındaki orta saha, "Sonuçta çok büyük bir camia. Bu nedenle bizi çok zorlayacaklar. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmamız lazım ki oradan puan ya da puanlarla ayrılalım" diye konuştu. Haftalar sonra Alanya karşısında kazanılan penaltıyı gole çevirip galibiyeti getiren genç futbolcu, "Stres yapmadım değil. Verilmeyen penaltılar vardı, veryansın ediyorduk. Sonunda penaltı çalındı, ben de vurdum ve gol oldu" yorumunu yaptı.
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