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31 Ocak 2020, Cuma
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Skuletic transferini açıkladı!

Rıza Çalımbay Skuletic transferini açıkladı!

lideri Demir Grup 'da teknik direktör , bir dönem forması da giyen golcü futbolcu ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

'in 20. haftasında deplasmanda FK'ya konuk olacak olan lider , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör , taraftarlara müjdesi verdi.

Çalımbay, Gaziantep FK maçının kendileri açısından önemli olduğunu ifade ederek; "Gaziantep ile oynayacağımız maça karayolu ile gideceğimiz için mecburen hava şartlarından dolayı 2 gün önceden gitmemiz gerekiyor. Bizim için önemli bir maç. Zaten bütün maçlar çok önemli ama buradan mutlaka iyi şekilde dönmemiz gerekiyor. Bizi sevindiren olay tam olmamız arkadaşlarımızın. Bir tek Kone yok. Onun dışında bütün arkadaşlarımız hazır. İnşallah her şey daha iyi olacak, daha alternatifli bir kadro olacağız" dedi.

"SKULETIC'İ ALDIK"

Çalımbay transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya, "Camara ve tamam. Petar Skuletic buraya geliyor yolda, sağlık muayenesi olacak. Zaten kadroya mecbur almamız gerekiyor. Yatabare var sadece, başka forvetimiz yok. Oda orada katılacak. Biraz sıkıntılı haftalar geçireceğiz ama arkadaşlarımız da geldikten sonra tekrar eski kuvvetimize kavuşacağız takım olarak, oyuncu kadrosu olarak. Geniş ve daha alternatifli bir kadromuz olacak. O zaman daha rahat hareket edeceğiz. Petar Skuletic son transfer başka yok, bitti. Biz Volkan ve Furkan'ın gitmelerini istedik, gidip maç oynamalarını, tecrübe kazanmalarını çok istedik. Uygun olmadı onların ki o yüzden kaldılar" cevabını verdi.

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  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 12:59
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