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25 Şubat 2020, Salı
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’dan Bulut açıklaması

Çalımbay’dan Bulut açıklaması

Rıza , "'ın yaptığı hareketin G.Saray ile ilgisi yok. kesinlikle Mert Hakan'a 'Sen 'i çok mu seviyorsun?' sorusunu sormadı" dedi.

Rıza , Alanya maçında ve Teknik Direktör arasında gol sevincinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Mert Hakan'ın yaptığı hareketin G.Saray ile ilgisi yok. Erol Bulut kesinlikle Mert Hakan'a 'Sen 'i çok mu seviyorsun?' sorusunu sormadı" dedi.
  1. 25.2.2020
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