Sivas’ı Yandaş taşıyor

Sezonun sürpriz isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Demir Grup Sivasspor'u taşımaya devam ediyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alanya karşısında galibiyet golünü kaydederken bu sezon ligde 5, toplamda 9 kez fileleri havalandırdı. Ligde 3, kupada 1 asist yapan Yandaş, toplanılan 45 puanda büyük rol oynadı.