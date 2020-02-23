Sivas’ı Yandaş taşıyor
Sezonun sürpriz isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Demir Grup Sivasspor'u taşımaya devam ediyor.
Sezonun sürpriz isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Demir Grup Sivasspor'u taşımaya devam ediyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alanya karşısında galibiyet golünü kaydederken bu sezon ligde 5, toplamda 9 kez fileleri havalandırdı. Ligde 3, kupada 1 asist yapan Yandaş, toplanılan 45 puanda büyük rol oynadı.
- 23.2.2020
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