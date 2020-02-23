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23 Şubat 2020, Pazar
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’ı Yandaş taşıyor

Sivas’ı Yandaş taşıyor

Sezonun sürpriz isimlerinden , u taşımaya devam ediyor.

Sezonun sürpriz isimlerinden , u taşımaya devam ediyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Alanya karşısında galibiyet golünü kaydederken bu sezon ligde 5, toplamda 9 kez fileleri havalandırdı. Ligde 3, kupada 1 asist yapan Yandaş, toplanılan 45 puanda büyük rol oynadı.

  1. 23.2.2020
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