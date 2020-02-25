Giray Bulak: Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar
Ara transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Arda Turan için teknik direktör Giray Bulak'tan önemli bir açıklama geldi. Tecrübeli teknik direktör konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arda, Sivasspor ya da Alanyaspor'a gitseydi o takımları şampiyon yapabilirdi." dedi. İşte detaylar...
Tecrübeli teknik direktör Giray Bulak'tan çok konuşulacak Arda Turan ve Burak Yılmaz yorumu geldi. İki tecrübeli oyuncudan da övgü dolu sözlerle bahseden Bulak, "Arda, Sivasspor ya da Alanyaspor'a gitseydi o takımları şampiyon yapabilirdi." dedi.
Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Giray Bulak, "Türkiye'nin en iyi santrforu Burak Yılmaz'dır. Burak'ın Trabzonspor'dan ayrılmasına gönlüm razı olmamıştı. Burak, Beşiktaş'a geldi ve başarılı oldu. Avrupa Şampiyonası'nda da A Milli Takımımıza katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Arda'nın yeteneklerinden bahsetmek çok doğru değil. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Arda, Atletico Madrid'den Barcelona'ya gitmeseydi, hala Atletico'da oynardı. Barcelona'dan Başakşehir'e gitmesi ona bir travma yaşattı. Arda, Anadolu'da istediği bir kulüpte top oynayacaktı. Arda, Galatasaray'ın peşine çok düştü. Fatih Hoca da o dönem çok istedi. Fakat yönetim kabul etmedi. Arda, Sivas ve Alanya'ya gitseydi o takımları şampiyon yapardı. Arda gibi oyuncuların oynaması lazım. Kıskanç bir toplum haline geldik. Bende yoksa kimsede olmasın mantığına büründük. Genç oyuncularımızı hemen gündeme getiriyoruz, futboldan güzel şeyler elde ettiklerinde de eleştiriyoruz."
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 15:35
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Giray Bulak: Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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