Yiğido nihayet
Süper Lig’de 29 hafta sonra ilk kez penaltı kazanan Sivasspor, Alanyaspor karşısında 4 haftalık galibiyet özlemine son verdi.
Sivasspor 29 hafta sonra kullandığı penaltıyla 3 puana uzandı: 1-0. Yiğidolar, 9. dakikada öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top auta gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, Caulker'in Hakan Arslan'a faul yaptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. 29 hafta sonra gelen penaltıyı kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Gol sonrası Alanya kulübesinin önünde sevinen Mert Hakan ile konuk ekibin hocası Erol Bulut arasında gerilim yaşandı. Bu sonuçla 4 hafta sonra galibiyetle tanışan ve 45 puana yükselen Yiğidolar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki hafta pazar günü Ankaragücü deplasmanına çıkacak. 39 puanda kalan ve Sivasspor'u yakalama şansını yitiren Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
- 22.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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