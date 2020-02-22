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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Yiğido nihayet

Yiğido nihayet

’de 29 hafta sonra ilk kez penaltı kazanan , karşısında 4 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

29 hafta sonra kullandığı penaltıyla 3 puana uzandı: 1-0. , 9. dakikada öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen 'ın kafa vuruşunda top auta gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, Caulker'in Hakan Arslan'a faul yaptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. 29 hafta sonra gelen penaltıyı kullanan Yandaş, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Gol sonrası Alanya kulübesinin önünde sevinen Mert Hakan ile konuk ekibin hocası Erol Bulut arasında gerilim yaşandı. Bu sonuçla 4 hafta sonra galibiyetle tanışan ve 45 puana yükselen Yiğidolar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kırmızı-beyazlılar, önümüzdeki hafta pazar günü Ankaragücü deplasmanına çıkacak. 39 puanda kalan ve Sivasspor'u yakalama şansını yitiren ise evinde 'ı ağırlayacak.

  1. 22.2.2020
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