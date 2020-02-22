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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Hedef şampiyonluk

Hedef şampiyonluk

Başkanı , “Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk. Hedefimiz şampiyonluk. Bu mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Süper Lig'de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan ve henüz galibiyetle tanışamayan , kentteki bir otelde 'birlik, beraberlik programı' düzenledi. Programda konuşan Sivasspor Başkanı , ilk kez 'de şampiyonlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Mecnun Otyakmaz, "Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk. Önümüzde bir şampiyonluk hedefi var. Sonuca ulaşırız, ulaşmayız onu Allah bilir ama biz bu mücadeleyi vermek zorundayız" diye kırmızı-beyazlı camiaya umut dağıttı.

  1. 22.2.2020
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