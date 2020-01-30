Sivasspor'da Arouna Kone şoku!
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadıkları karşılaşmada sakatlanan golcü futbolcu Arouna Kone'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların internet sitesinden Arouna Kone'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kone'nin ligin 19. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlandığını anımsatan Ayyıldız, karşılaşma sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, oyuncunun sol bacak ön üst adalesinde "seviye 2"ye yakın düzeyde yırtık tespit edildiğini belirtti.
Ayyıldız, Arouna Kone'nin tedavisinin 3-4 hafta sürmesinin planlandığını aktararak, kırmızı-beyazlı ekipte, Fernando Andrade ve Arouna Kone'nin dışında sakatlığı olan başka sporcu bulunmadığını ifade etti.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 20:24
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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