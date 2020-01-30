Sivasspor'da Arouna Kone şoku! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Sivasspor'da Arouna Kone şoku!

Sivasspor'da şoku!

Sivasspor'da Arouna Kone şoku!

'in 19. haftasında ile oynadıkları karşılaşmada sakatlanan golcü futbolcu 'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

'in lideri un golcü oyuncusu 'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların internet sitesinden Arouna Kone'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kone'nin ligin 19. haftasındaki maçında sakatlandığını anımsatan Ayyıldız, karşılaşma sonunda yapılan değerlendirmeler neticesinde, oyuncunun sol bacak ön üst adalesinde "seviye 2"ye yakın düzeyde yırtık tespit edildiğini belirtti.

Ayyıldız, Arouna Kone'nin tedavisinin 3-4 hafta sürmesinin planlandığını aktararak, kırmızı-beyazlı ekipte, Fernando Andrade ve Arouna Kone'nin dışında sakatlığı olan başka sporcu bulunmadığını ifade etti.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 20:24
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor'da Arouna Kone şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN