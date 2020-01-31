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31 Ocak 2020, Cuma
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Lidere dev stoper

Lidere dev stoper

, ’den milli futbolcumuz Umut Meraş’ın da takım arkadaşı olan Camara’yla 1.5 yıllık imza attı. Rizespor maçında sakatlanan ’nin yerine de santrfor aranıyor.

Teknik Direktör 'ın raporu doğrultusunda transfere hız veren lider , ve Claudemir'den sonra 3. transferine imza attı. Yiğidolar, 2. Lig takımı 'den 1.90 boyundaki Samba Camara'yı aldı. 27 yaşındaki tecrübeli stoperle 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Mali asıllı Fransız stoper, ilk kez Fransa dışında top koşturacak. 1.90 boyundaki Camara, Le Havre'da 15 maça çıktı. Öte yandan Sivas'a Kone'den kötü haber geldi. Rıza Çalımbay, "Kone, 4 hafta olmayacak. Acil şekilde bir forvet bakıyoruz" bilgisini verdi.

ÇALIMBAY'A HEDİYESİ GAZİANTEP GALİBİYETİ
2 Şubat 1963'te dünyaya gelen Rıza Çalımbay'a, aynı tarihte G.Antep maçı olduğundan Vali Salih Ayhan doğum günü düzenledi. Vali Ayhan, Yiğidolar'ın maçı kazanarak en güzel hediyeyi vereceklerini söyledi.

  1. 31.1.2020
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