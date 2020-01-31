Lidere dev stoper
Sivasspor, Le Havre’den milli futbolcumuz Umut Meraş’ın da takım arkadaşı olan Camara’yla 1.5 yıllık imza attı. Rizespor maçında sakatlanan Arouna Kone’nin yerine de santrfor aranıyor.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda transfere hız veren lider Sivas, Yasin Öztekin ve Claudemir'den sonra 3. transferine imza attı. Yiğidolar, Fransa 2. Lig takımı Le Havre'den 1.90 boyundaki Samba Camara'yı aldı. 27 yaşındaki tecrübeli stoperle 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Mali asıllı Fransız stoper, ilk kez Fransa dışında top koşturacak. 1.90 boyundaki Camara, Le Havre'da 15 maça çıktı. Öte yandan Sivas'a Kone'den kötü haber geldi. Rıza Çalımbay, "Kone, 4 hafta olmayacak. Acil şekilde bir forvet bakıyoruz" bilgisini verdi.
ÇALIMBAY'A HEDİYESİ GAZİANTEP GALİBİYETİ
2 Şubat 1963'te dünyaya gelen Rıza Çalımbay'a, aynı tarihte G.Antep maçı olduğundan Vali Salih Ayhan doğum günü düzenledi. Vali Ayhan, Yiğidolar'ın maçı kazanarak en güzel hediyeyi vereceklerini söyledi.
- 31.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Lidere dev stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.