Lidere dev stoper

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda transfere hız veren lider Sivas, Yasin Öztekin ve Claudemir'den sonra 3. transferine imza attı. Yiğidolar, Fransa 2. Lig takımı Le Havre'den 1.90 boyundaki Samba Camara'yı aldı. 27 yaşındaki tecrübeli stoperle 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Mali asıllı Fransız stoper, ilk kez Fransa dışında top koşturacak. 1.90 boyundaki Camara, Le Havre'da 15 maça çıktı. Öte yandan Sivas'a Kone'den kötü haber geldi. Rıza Çalımbay, "Kone, 4 hafta olmayacak. Acil şekilde bir forvet bakıyoruz" bilgisini verdi.



ÇALIMBAY'A HEDİYESİ GAZİANTEP GALİBİYETİ

2 Şubat 1963'te dünyaya gelen Rıza Çalımbay'a, aynı tarihte G.Antep maçı olduğundan Vali Salih Ayhan doğum günü düzenledi. Vali Ayhan, Yiğidolar'ın maçı kazanarak en güzel hediyeyi vereceklerini söyledi.